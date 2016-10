Escribe: Los Andes | Política - 11:58h

Extrabajadora de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones revela detalles de mal comportamiento de funcionario regional.





El titular de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional Puno (GRP), Pablo Orihuela Mamani, nuevamente está en el ojo de la tormenta, y no por irregularidades de carácter administrativo, sino por actos que van contra la moral y las funciones que cumple como autoridad.

Una extrabajadora de la institución, de quien reservaremos el nombre por justificadas razones, reveló algunas conversaciones que tuvo con Orihuela Mamani, vía celular, donde este la invita y exige ir de manera obligatoria a una habitación, donde también se encontraba el “doctor Humala”, presuntamente en referencia al consultor del GRP Maximiliano Cornejo.

En la conversación de fecha 1 de abril, vía mensaje, Pablo Orihuela comienza la conversación citando una dirección: “Av. Floral con la Torre… Me esperan… Urgente”, le escribe a la extrabajadora, y continúa: “Les dije que se bajen en el lugar… para recogerles. El Dr. Humal(a) dijo que tienen que ir a su depa”, continúa el mensaje del funcionario.

Y cuando la extrabajadora le responde que no pudieron ir porque una de sus colegas no la dejó bajar, Orihuela responde: “Bueno, les dije hace rato que suban a la camioneta y no me hicieron caso”. “Conozco muy bien al Dr. (Humala); no le gusta que lo dejen solo… Y él mismo me dijo que vayamos con ustedes más”, continúa Orihuela Mamani.

“Ingeniero, le pido mil disculpas…”, le responde la extrabajadora, a lo que el director de Transportes contesta, en tono de orden: “Bueno, vienen y punto… al Jirón Manuel Pino con jirón Tiahuanaco (...) En este momento tienen que venir”.

En eso, Pablo Orihuela toma la decisión de despedirla de su trabajo, y le escribe: “Se le agradece por sus servicios… todos los documentos deberá entregar (el) día lunes al personal que asumirá, gracias”, escribe el funcionario.

“Vamos a insistir con citar al director de Transportes para que responda ante el consejo regional sobre varios hechos que lindan con una serie de irregularidades”

WALTER PAZ

CONSEJERO