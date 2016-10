Escribe: Los Andes | Política - 10:25h





Por declararse compleja la diligencia preliminar en contra del alcalde de Puno, Ivan Flores Quispe, la Fiscalía Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, mediante la disposición N° 005-2016, anunció que la investigación por malversación de fondos en la Festividad Virgen de la Candelaria 2015 se extenderá por ocho meses más.

Flores Quispe será investigado exhaustivamente hasta febrero de 2017, al igual que la exasesora municipal Inés Béjar Barriga, por haber cometido presuntamente el delito en su forma de peculado doloso y culposo.

De acuerdo con la investigación, en 2015, la Municipalidad y la empresa cervecera Backus y Johnson, firmaron un convenio de auspicio por 100 mil soles para la Festividad Virgen de la Candelaria, sin embargo, no se concretó la transacción porque no se habría cumplido una cláusula, la misma que no fue esclarecida.

Para conocer todos los detalles, la fiscalía viene citando a todo el personal que fue parte de las actividades de la festividad para que declaren y expliquen la verdad de los hechos con la debida documentación.