Si alguien piensa que solo Juan Luque Mamani, es experto en poner primeras piedras para ejecutar a futuro una determinada obra, está muy equivocado, toda vez que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Iván Flores Quispe no se queda atrás y le hace la competencia, al realizar actos similares haciendo creer a la población con iniciar sin número de proyectos.

Iván Flores colocó en dos ocasiones, primera piedra para construir un reservorio de agua potable en la zona del centro poblado de Alto Puno; sin embargo, a la fecha no se inicia esta obra, anhelada por los habitantes de la ciudad Lacustre, que tanto la necesita.

Consultado sobre el particular, el gerente general de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico (Emsa - Puno), Jhonny Edgar Chata Chicane, sostuvo que dicha obra, aún no se inicia porque el terreno donde estaba previsto ejecutarse no está saneada del todo.

En ese contexto, señaló la construcción de nuevo reservorio para almacenar el agua, se estaría empezando recién en agosto del próximo año en otro lugar, dejándose de lado el terreno donde Iván Flores puso primera piedra en dos oportunidades.

Al ser consultado, de porqué no se saneó el terreno, respondió que él no estaba desempeñando el cargo de gerente en Emsa - Puno, cuando colocaron las primeras piedras, toda vez que recién hace dos meses fue designado para ocupar tal puesto.

Cabe recordar, que el mencionado proyecto tenía como presupuesto en un inicio, un monto ascendente a 4 millones 331 mil soles y se debía ejecutar en un plazo de 180 días, conforme lo explicó la autoridad edil en ese entonces.

“Una de las razones por las que Iván Flores afronta la revocatoria es por incumplir esta promesa a la población”,

PROMOTOR DE REVOCATORIA