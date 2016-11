Escribe: Los Andes | Política - 10:14h

El parlamentario ahora dice no acordarse el nombre del colegio de Arequipa donde afirma que culminó sus estudios secundarios, además niega que haya falsificado documentos.





Durante su visita a la provincia de Huancané, el congresista fujimorista representante de Puno, Moisés Mamani Colquehuanca, al ser interrogado sobre sus estudios secundarios, señaló que los culminó en Arequipa, pero extrañamente “no recuerda” el nombre del colegio, ni a sus profesores ni compañeros.

“En mi hoja de vida no menciono el colegio Politécnico Los Andes, se menciona los colegios donde he estudiado”, indicó el parlamentario; pero al ser consultado por sus estudios secundarios, que aduce que fueron en Arequipa, no pudo mencionar ningún nombre.

Asimismo, señaló que no falsificó ningún documento y que los periodistas estarían equivocados, asegurado además que el primer y segundo grado de secundaria los cursó en el colegio Sullca de Moho y el tercero, cuarto y quinto en Arequipa. Ante la insistencia, extrañamente adujo que aún no revelaría el nombre.

Las declaraciones del cuestionado parlamentario puneño se dieron en una entrevista realizada durante su visita a la ciudad de Huancané, donde sostuvo una rauda reunión con el alcalde Efraín Vilca Callata, como parte de sus actividades por la semana de representación congresal.

Ante las incómodas preguntas, los allegados a Mamani Colquehuanca intentaron interrumpir la entrevista, pero el congresista tomó con cierto humor el incidente, pues en plena entrevista sostuvo que entregaría la información en privado en el despacho del periodista.

A la fecha se han cuestionado dos mentiras por parte del congresista; la primera en la hoja de vida para postular al Congreso, donde declaró estudios secundarios en Moho y Arequipa, que no existen, y la presentación de un certificado del Politécnico, presuntamente inexistente, para ingresar a la UANCV.