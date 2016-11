Escribe: Los Andes | Política - 11:19h



Presidente Kuczynski felicitó a Donald Trump por triunfo en elecciones

La victoria de Donald Trump viene siendo comentada a nivel mundial. Asimismo, el mandatario Pedro Pablo Kuczynski felicitó al candidato republicano Donald Trump por su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que mantuvo el suspenso durante varias horas..

Mediante su cuenta de Twitter, el Jefe del Estado saludó en español e inglés al electo gobernante estadounidense, quien dirigirá la Casa Blanca por cuatro años. "Congratulations on your election @realDonaldTrump. Pedro Pablo Kuczynski, President of Peru", dice el tuit.

El magnate estadounidense sucederá en el cargo a Barack Obama a partir del 20 de enero próximo.

Mientras tanto, seguidores de Hillary Clinton rompieron en llanto tras conocer los resultados oficiales, esta madrugada.