La gerente de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Puno, Juana Guillermina Cañapataña, desafió al consejero Walter Paz Quispe Santos para que denuncie penalmente ante la Fiscalía, si está seguro de que ella incurrió en el delito de tráfico de influencia.

Según la funcionaria, las versiones del fiscalizador, respecto a la contratación de su hermana Nely Cañapataña para laborar en la Red de Salud de Huancané, es totalmente falso, en vista que según ella no tuvo ningún tipo de injerencia en ese proceso.

“Según la constitución, todo ciudadano tiene derecho a trabajar, y no es posible que se diga que cuando uno trabaja en el Gobierno Regional como gerente, sus familiares están prohibidos de laborar en sector público, esa versión es totalmente fuera de lugar”, refirió.

Finalmente, dijo que el consejero Walter Quispe deberá de comprobar si ella efectivamente recomendó a su hermana para que le contraten en sector salud. “Exijo al consejero de Puno a que me denuncie a la Fiscalía. No es posible que me desprestigie”, puntualizó.