Escribe: Los Andes | Política - 00:13h

Autoridad regional reconoció que este año solo podrán entregar 20 infraestructuras educativas.

El gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani, responsabilizó de la demora en la entrega de las infraestructuras educativas de nivel inicial a su antecesor en el cargo, Mauricio Rodriguez, acusándolo de haber dejado las obras sin el financiamiento correspondiente.

“Hay una incógnita que seguramente ustedes se han preguntado, si esta institución se ha iniciado el año 2014 y debió entregarse en ese año, qué ha podido pasar... La respuesta nos dio el ingeniero residente, el avance financiero era el 80% y el avance físico el 60%, entonces para continuar faltó presupuesto, la obra estaba desfinanciada”, señaló.

Estas versiones las brindó en el acto de inauguración de la Institución Educativa Inicial Nro 591 San Antonio de Macusani (Carabaya). “Esa es la razón por la cual esta institución no se ha entregado en su plazo establecido”, manifestó Luque Mamani.

En ese marco, demandó al anterior presidente del Gobierno Regional, Mauricio Rodríguez, responder por qué dejó desfinanciada casi la totalidad de obras de construcción y mejoramiento de los jardines de infancia en la región Puno.

“El Gobierno Regional no está loco para no continuar las obras, así hay varias instituciones que nosotros no podemos concluir, es porque se lo han gastado financieramente y no hay avance físico, entonces de ese tipo tenemos varias obras, porque de lo contrario ya todas las instituciones lo hubiéramos concluido y entregado a la población”, dijo Luque.

Finalmente, refirió que este año se entregará algo de 20 jardines de infancia, y no 30. “La anterior gestión ya se lo ha gastado el presupuesto y no podemos con qué concluir (...) Que no se diga que esta gestión no puede entregar”, finalizó.