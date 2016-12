Escribe: ROSA MARÍA PALACIOS | Política - 00:39h

Son 116 páginas, incluyendo glosario y bibliografía, las que tiene el “Currículo Nacional de la Educación Básica”, que se publica en el portal web del Ministerio de Educación. Es el que está vigente y publicado. A leer 116 páginas para encontrar dónde se promueve el uso de anticonceptivos en niñas de 12 años, la masturbación masiva o que los niños y niñas usen los mismos baños, a cualquiera le entra cierta pereza.

Sí pues, qué pereza, pero alguien tiene que hacerlo. Y lo hice. Demora mucho más si es que uno pasa por las 116 páginas tratando de encontrar algo parecido a lo que parece aterrar a congresistas y a “miles” de ciudadanos que, sospecho, no han leído, con calma, una por una, las 116 páginas del hoy famoso currículo.

Empecemos con una aclaración personal. Soy católica y practico mi fe, pecadora como todos, pero ahí vamos. Tengo 5 hijos, dos en edad escolar. Casada 28 años. Trabajo en una radio pastoral católica, Radio Santa Rosa, perteneciente a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Es decir, el estereotipo de libertina, atea o cualquier otra calificación denigrante para con el prójimo es bien difícil que me la puedan poner. Otras, tal vez, pero estas no.

Dicho esto, primero debo tranquilizar a las personas que de buena fe – y que sin leer las 116 páginas– han creído que efectivamente las escuelas peruanas se iban a transformar en un centro de promoción de la fornicación. Tranquilos. Nada de eso existe, más allá de la imaginación afiebrada de algún mal intérprete de textos y de –esto sí es grave– la dolosa complicidad de fanáticos fundamentalistas que utilizan, como los fariseos, “el texto para encontrar el pretexto”. A esos hay que denunciarlos, sean católicos o protestantes, da lo mismo.

En la página 10, apenas se inicia la lectura, se indica como uno de los enfoques del currículo que “el estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y sociedades”. Preocupante ¿no?, porque si así empieza, ¿dónde va el sexo salvaje y desordenado que anticipan nuestros padres de la patria?

En el “Enfoque inclusivo o atención a la diversidad”, página 12, ¿qué es lo que preocupa? ¿El respeto a las diferencias? ¿La equidad en la enseñanza? ¿La confianza en la persona? Ni idea. Pero seguí leyendo con la esperanza de encontrar algo de lo prometido.

En la página 16 está el “Enfoque de igualdad de género”. ¡Bingo! Como género es ya casi una palabra pecaminosa, ahí tenía que estar el sexo. Pero qué desilusión. Se propone fomentar los valores de igualdad, dignidad, justicia y empatía. ¿Tal vez será la justicia lo que molesta? Dice el texto: “Docentes y directivos fomentan la asistencia de las estudiantes que se encuentran embarazadas o son madres o padres de familia”. ¡Ahí está el sexo! Obvio ¿no? Pero qué pretenden, ¿que las jóvenes embarazadas no vayan más a la escuela? ¿O tal vez será este el texto perturbador?: “Docentes y directivos fomentan la valoración sana y respetuosa del cuerpo e integridad de la persona, en especial se previene y atiende adecuadamente las posibles situaciones de violencia sexual (ejemplo, tocamientos indebidos, acoso, etc)”. ¿No es acaso este texto contradictorio con todas las tonterías que se han dicho sobre el currículo? Es decir, ¿este es un texto que fomenta el libertinaje sexual? ¿En qué interpretación de la lectura puede ser esa una respuesta siquiera cercana a la verdad?

¿O será que lo que les molesta es que se promueva el valor de la empatía? En el texto se dice que se debe “transformar las diferentes situaciones de desigualdad de género, evitando el reforzamiento de estereotipos”, es decir, bienvenidos al siglo XXI, donde las niñas pueden soñar con ser ingenieras o doctoras. Pero, claro, si vives en el siglo XIX, leer algo así debe ser demoledor.

Pero avancemos en la lectura. Luego de los enfoques transversales, pasamos a las competencias y capacidades. La primera competencia es “Construye su identidad”. Y las capacidades para esta competencia (que obviamente van por grados hasta llegar al alumno egresado) son las siguientes: “Se valora a sí mismo”. “Autorregula sus emociones”, “Reflexiona y argumenta éticamente”, “Vive su sexualidad de manera plena y responsable”.

¡Ahí está! Página 30. Ahí está la pistola humeante de la “ideología de género”. ¿Cómo va a vivir su sexualidad? ¡Ni hablar! Pero leamos qué dice el texto que horroriza a nuestros fariseos: Vivir su sexualidad “es tomar conciencia de sí mismo como hombre o mujer a partir de su imagen corporal, de su identidad sexual o de género, y mediante la exploración y valoración de su cuerpo. Supone establecer relaciones de igualdad entre mujeres y hombres así como relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia. También implica identificar y poner en práctica conductas de autocuidado frente a situaciones que pueden poner en riesgo su persona o vulnerar sus derechos sexuales y reproductivos”.

Quien lee en ese párrafo algo parecido al libertinaje sexual tiene que estar bien enfermo, es decir, tener una obsesión con el sexo explicable solo por un psiquiatra. ¿Esquema corporal? ¡Se enseña en inicial! ¿No sabían? Pregunten a cualquier docente. ¿Cómo se define un niño o niña si no conoce su cuerpo? ¿Y si un niño se siente un poco distinto a los demás? ¿Tiene derecho toda la promoción, profesores incluidos, a agarrarlo a golpes por no ser el machito que se espera? Porque de eso se trata, supongo: De acosar al niño o joven para que no nos vaya “a salir” ¡homosexual! (palabra que no existe en las 116 páginas del Currículo como si fueran invisibles en la escuela ¿no?) Digo, si cada quien puede interpretar el texto como quiera, también podemos interpretar que la eliminación de ese párrafo promueve la violencia física y sexual en la escuela. ¿O no es acaso un derecho sexual conservar el pudor? ¿Eso les molesta? ¿Que los niños tengan derecho a no ser manoseados, violados o acosados? Porque de eso se trata. Esos son sus derechos sexuales. ¿Y quieren que las jóvenes embarazadas aborten? Porque si les quitan los derechos reproductivos, no les quedará otra para no perder la escuela. ¿Ahora son promotores del aborto? ¿Ven cómo se pueden usar las palabras?