Escribe: Los Andes | Política - 00:38h

La comunicadora social Soledad Rosario Mamani, quien destaca en radio Onda Azul, a través de su programa “Participación Ciudadana”, también se desempeña como coordinadora regional de Servicios Educativos Regionales (SER). En la siguiente entrevista evalúa la gestión regional y las municipales, y sugiere los cambios que deberían emprender las autoridades políticas.



¿Cuáles son los problemas políticos que actualmente afronta la región Puno?

A nivel nacional, cada cuatro años se realizan las elecciones regionales y municipales, con la finalidad de fortalecer la democracia y la gobernabilidad. En esa coyuntura electoral se muestran las y los candidatos, muchos de ellos con movimientos improvisados, sin planes de gobiernos y con pocos antecedentes de haber tenido conocimientos y experiencia en gestión pública. Este escenario, lamentablemente, se viene repitiendo en las tres últimas elecciones en la región Puno y el resultado ya lo conocemos con el señor Juan Luque, donde la ejecución presupuestal está por debajo del 50%, sin políticas regionales en temas de gestión integrada de los recursos hídricos y de conservación ambiental, salud y los niveles de desnutrición y educación, así como la mejora de la calidad educativa, seguridad ciudadana, prevención de conflictos sociales... Todo esto desde la región. Y no podemos dejar de mencionar el tema de la corrupción.

¿Las autoridades políticas tienen la capacidad suficiente para resolver los problemas que mencionas?

Sí hay capacidad; lo que no hay es voluntad, decisión, y niveles de coordinación, compromiso entre los decisores y entre los niveles de gobierno. Cada uno está andando por su cuenta, y si se quiere realmente hacer políticas regionales, son los decisores quienes deben liderar y sus funcionarios quienes ejecuten estas políticas.

¿Cómo evalúa la gestión del gobernador regional Juan Luque?

Una plena gobernabilidad democrática implica la plena vigencia de los derechos humanos, sin discriminación, acceso a la justicia, prevención y gestión de conflictos, seguridad ciudadana, confianza en los políticos y un gobierno descentralizado eficiente y transparente. En ese marco, podemos ver que poco o nada se ha hecho en estos aspectos en la gestión actual; ya pasaron dos años y no se ve resultado alguno. Si revisamos el resumen de su plan de gobierno, [Juan Luque] menciona que rendiría cuentas cada semestre para ver el impacto de su gestión, lo cual no se cumple; lo mismo pasa con lo que indica sobre docentes dignos y fortalecidos en sus especialidades. ¿Cuánto se avanzó? O en el tema de minería: en su plan indica promover la inversión privada con tecnología limpia y con responsabilidad social...

Existe la sensación de que no se tiene un horizonte al que llegar, terminados los cuatro años de gestión de Juan Luque.

En general, ¿Cómo evalúa las gestiones municipales?

Según el artículo 3° del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es obligación de las instituciones públicas brindar información a través del portal web, para lo cual deben designar al funcionario responsable de la actualización del portal de transparencia, con información de los presupuestos, adquisiciones y demás actos propios de la gestión; sin embargo, de las 13 municipalidades provinciales, solo 4 tienen su portal medianamente actualizado, los demás no. Este un ejemplo donde se puede ver que las municipalidades provinciales no cumplen con este derecho; poco se sabe de las gestiones provinciales, todos están concentrados en realizar -por el momento- los proyectos de agua y saneamientos, porque consideran que sí serán atendidos, puesto que es parte de la política nacional.

¿Qué políticas deben cambiar las autoridades para mejorar sus respectivas gestiones?

Deben hacer el esfuerzo de unificar criterios de gestión y trabajo, para que realmente se hagan políticas públicas regionales; es necesario trabajar coordinadamente entre gobierno distrital, provincial y regional, y junto a ellos los diferentes sectores y proyectos. Es urgente la política regional de fronteras vivas, de gestión de territorio, ambiente, recursos hídricos, prevención y gestión de conflictos sociales (¿acaso se está esperando a que los conflictos nuevamente entren en crisis?); asimismo, seguridad ciudadana, y finalmente el tema de la corrupción.

¿Cuál es tu pronóstico político-electoral para el 2018?

La campaña empezó hace meses atrás, y lamentablemente los que están pretendiendo llegar a dirigir la gestión regional y municipal empezaron con lo mismo de los procesos anteriores: regalos, padrinazgos, etc. Esta forma de hacer campaña desnaturaliza el verdadero sentir de la política; si seguimos así, poco o nada cambiará el escenario político. Ojalá que la ley de elecciones se modifique y que se sancionen las dádivas; creo que solo eso podría mediar el escenario que tenemos.

¿Walter Aduviri está preparado para asumir la gestión regional?

Al señor Aduviri todos lo recordamos e identificamos como el vocero del conflicto social que hubo en el 2011, donde se mostró a nivel regional y nacional; luego, como candidato a la región, aparentemente el que haya quedado en segundo lugar le podría generar alguna ventaja, pero que esté preparado o no para ser presidente regional, la verdad creo que es un punto que no entra a discusión en las elecciones, por todo el antecedente que tenemos. ¿Los anteriores y el actual gobernador estuvieron/están preparados? La respuesta se la puede dar cada uno. ¿Quién nos gobierna? La campaña ya inició y la ciudadanía tiene que ser observadora y crítica para elegir, depende también del ciudadano de a pie que esto cambie. Creo que ya fue suficiente de elegir a personas que no piensan en el desarrollo de la región.