Escribe: Los Andes | Política - 07:52h

El docente Mario Benavente Llerena, excandidato a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de San Román, activo promotor cultural y, según muchos, ejemplar ciudadano juliaqueño, sostiene que Juan Luque Mamani no da la talla al frente del Gobierno Regional Puno y que el alcalde sanromino, Oswaldo Marín, no entiende la verdadera problemática de la ciudad de Juliaca.





¿Cuál es su apreciación de la realidad política regional?

Creo, en primer lugar, que la ciudadanía participa limitadamente. Hay un grueso sector de la población que no participa o no está al tanto del quehacer político. Hay indiferencia de parte suya, producto de las decepciones que les han causado algunos malos políticos (algunas autoridades, por ejemplo, han ido a la cárcel, otros se han desprestigiado, etc.). La gente está decepcionada de la política. Luego está, además, que hemos tenido malas autoridades políticas, incluidas las actuales.

¿A su juicio, Juan Luque da la talla al frente del Gobierno Regional?

No. Está decepcionando. Él era un rector, se esperaba mucho más de él. Lo que se está viendo es totalmente decepcionante. Al final le ha quedado muy grande el cargo.

¿Le ve algún futuro político cuando acabe su gestión?

No. Es lo máximo a lo que ha llegado. Pero, bueno, en política nunca hay cadáveres políticos. Por lo pronto, por lo que viene haciendo, su futuro político es incierto.

¿Y cómo ve la gestión del alcalde Oswaldo Marín, en San Román?

No está entendiendo la grave problemática de Juliaca. Lo que yo veo es que está tomando medidas paliativas, de momento, para tratar de solucionar diversos aspectos en la ciudad, pero no se están atacando los problemas de fondo.

¿La declaratoria de emergencia, de alguna forma, evidencia cómo va su gestión?

Que el gobierno haya declarado el estado de emergencia en San Román, sin atacar el problema de fondo, que es la delincuencia, significa que nuestros interlocutores (es decir, nuestras autoridades, nuestros congresistas, incluido el alcalde Oswaldo Marín) no están comunicando adecuadamente la problemática que atraviesa la ciudad de Juliaca. Sí estábamos de acuerdo en que se declare el estado de emergencia, pero con medidas concretas, específicas.

Lo que veo, cuando acabe el estado de emergencia, es que Juliaca va a estar igual o peor.

¿Qué políticas deberían emprenderse para afrontar la inseguridad ciudadana?

Tiene que haber un alto al traslado de delincuentes de alta peligrosidad a los penales de la región. Luego, de todas maneras la policía debe mejorar el servicio que brinda. Tiene que haber comités populares, de vigilancia, de autodefensa de la población; ya hay, está regulado por norma, pero solo los presentan en ceremonia pública y no se hace un trabajo sostenido con ellos. Igualmente, debe concertarse con serenazgo; debe haber un trabajo concertado.

Quienes están fallando, lo reitero, son nuestros interlocutores, que no han hecho un adecuado diagnóstico de la realidad regional. Por eso no pueden recabar buena información, o la que tienen es insuficiente. Por consecuencia, la toma de decisiones no es la mejor.

¿Cómo ve el panorama electoral para el 2018?

Yo espero que se incorpore más gente joven en el aspecto político. Hay que romper ciertos temores y participar todos en política. La política o el ejercicio de la política determina el nivel de desarrollo de los pueblos. Si estamos como estamos es porque lo permitimos, porque no hemos participado en el quehacer político, porque hemos dejado que los pícaros, los bribones, que quieren enriquecerse a costa del dinero de todos los peruanos, lleguen a ser autoridades políticas. Ellos aprovechan la indiferencia de la población.

¿Quién tiene más posibilidades de suceder en el cargo a Juan Luque?

No me atrevería a estas alturas a hacer un pronóstico. Hay que esperar.

¿Postulará usted en esos comicios?

No voy a adelantar nada, pero tengo intenciones de continuar sirviendo a la población.

Finalmente, ¿qué opina sobre la censura al ministro de Educación, Jaime Saavedra, por parte del fujimorismo?

La censura se ha mezclado con varios aspectos. Se cree que los fujimoristas, por ejemplo, quieren manejar este sector para echarse abajo la ley universitaria, o porque hay miles de millones para la construcción de los escenarios de los Juegos Panamericanos del 2019. El problema es complejo. Pero el que va a salir perdiendo es el país. En juego no está la educación del país, sino los intereses económicos que tienen las universidades, y el manejo de esos miles de millones que están destinados a la construcción de los escenarios de los Juegos Panamericanos.

Los congresistas no aman la educación, sino que están preocupados por los millones de soles que están detrás. Por eso no estoy de acuerdo con la censura al ministro Jaime Saavedra. Dadas las circunstancias, su censura no sería una de las mejores decisiones que tome el congreso de la República.