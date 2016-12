Escribe: ROSA MARÍA PALACIOS | Política - 21:03h

Luego de la interpelación al ministro de Educación, Jaime Saavedra, el sentimiento generalizado recogido en las redes sociales es casi unánime: vergüenza. Cualquiera que haya visto horas o minutos del debate sabe a qué me refiero. Ilustres desconocidos que debutaban en la peor forma en la política, balbuceado, leyendo mal, y sobretodo gritando, como si no hubiera micrófonos. Los alaridos resultaron tan repulsivos que era indispensable bajar el volumen.

En cuanto al fondo, el Ministro contestó lo que se le preguntó en detalle. No había nada de que acusarlo. Sin embargo, durante más de 12 horas tuvo que escuchar en silencio los insultos –sobre todo de la bancada del fujimorismo– que lo llamaran “corrupto” decenas de veces. En su cometido, estos pobres sujetos hicieron un alarde de ignorancia supina en materias que iban desde acuerdos internacionales hasta geografía, lo que demostró con creces los niveles de la paupérrima calidad de educación recibida en el Perú. ¿Esa gente representa lo mejor de la sociedad peruana? ¡Qué lástima por todos nosotros que los elegimos!

Durante los últimos 30 años, el fujimorismo y el aprismo manejaron, por más de 20 años, la educación peruana. Dos terceras partes del tiempo. Sus resultados están a la vista. Jamás censuraron a un ministro de Educación. A este –que no es un ladrón, ni le da trabajitos al expresidente Alan García para justificar su millonario estilo de vida– lo van a censurar. Lo negaron cien veces y, nada más al día siguiente, presentaron la moción.

Como buenos mentirosos, negaron que lo harían, como negaron que este debate no fuera el primer paso para traer abajo la reforma de la educación universitaria para beneficiar a sus financistas de campaña. Hay 16 congresistas con vinculaciones a la gestión de universidades. Mienten tanto, que se olvidan que acaban de mentir. Pero eso ya lo sabía. No hay novedad y lo vengo advirtiendo hace semanas. Avanzan de a poquitos, con embustes y mentiras. Esta es la primera piedra en el camino de Keiko Fujimori al asalto a una Presidencia que, insiste, le han robado.

No hay ninguna razón válida para censurar al Ministro de Educación. Ni las “denuncias ya denunciadas” de Becerril califican como nada que valga la pena mencionar. Esta es una orden política de Keiko Fujimori, que pretende tomar el poder político para ella misma. Para eso necesita vacar al presidente y sus dos vicepresidentes y que Luz Salgado, la presidenta del Congreso, convoque a elecciones. Una disolución del Congreso no le conviene porque la suerte de sus congresistas le interesa solo en cuanto tenga una mayoría funcional a sus intereses.

El ministro no renunciará. A pesar de los alaridos fujimoristas. Salvo que se lo pida el presidente Pedro Pablo Kuczynski, no lo hará. Pero sospecho que lo forzarán a hacerlo. Mercedes Aráoz, Juan Sheput y Fernando Zavala, creen que si Saavedra se va, es una pena, pero muere el incidente. Creen que pueden negociar ministros con el fujimorismo más adelante. Así, todos conservan el trabajo. Nada de “cuestión de confianza”. Cuando venga la vacancia, será tarde.

Ilusos. Vienen por todos. Sigan de rodillas y en unos meses, cuando ya no estén en el poder, entenderán la importancia que tuvo la censura a Saavedra. Keiko Fujimori no quiere nada de este gobierno –ni nombramientos de regalo, ni a su padre libre o en el penal Challapalca, le da lo mismo– quiere ser presidenta, ¡pero ya! Y no parará hasta vacarlos a todos. Solo necesita los 88 votos. Mientras tanto, destrozará el país. Si no le importa destruir la educación, ¿le puede importar algo que no sea su propio poder?