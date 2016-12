Escribe: Los Andes | Política - 06:05h

Gobernador regional, a dos años de gestión, dijo que se encuentra en el segundo tiempo del “partido” y que “algunos jugadores necesitan oxigenar”.





“Nadie es imprescindible en la gestión”, dijo el gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani, al tiempo de negar que haya ratificado en el cargo de consultor del Gobierno Regional Puno (GRP), a Maximiliano Cornejo Turpo, quien es conocido como “Humala”.

Luque, además, señaló que los funcionarios de diversas gerencias, así como varios consultores del GRP, no trabajaron eficientemente en beneficio de la región en estos dos últimos años, y puso como ejemplo a Juan Carlos Blanco, quien actualmente ocupa la Gerencia de Infraestructura.

Asimismo, sostuvo que por el momento la junta colegiada del PICO está evaluando a quienes asumirán las diversas gerencias, no descartando la posibilidad de que Edson Apaza (actual gerente de Medio Ambiente) asuma la gerencia general del GRP.

Según reveló el gobernador regional, Apaza se encuentra entre las tres propuestas que hay para asumir la gerencia general del GRP; sin embargo, se estaría evaluando el trabajo que desarrolla hasta la fecha, a fin de constatar sus capacidades y habilidades de gestión.

En otro momento, el gobernador regional dijo que aún no ha culminado “el partido de fútbol”, que se encuentra en el segundo tiempo, por lo que necesita “oxigenar a los jugadores” para tener mejores resultados; por esa razón, añadió, se avizoran cambios en el presente mes.

“Nuestra gestión no solo ha trabajado con partidarios del PICO, sino también con seguidores de (Walter) Aduviri y otros movimientos; sin embargo, no hubo resultados. Algunos jugadores necesitan oxigenar y nos encontramos en el segundo tiempo, pero no estamos en descenso”, dijo Luque Mamani.