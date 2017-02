Escribe: Los Andes | Política - 00:53h

Perpetua Taca denunció además que fue maltratada el día en que se desarrolló la actividad en Puno, organizada por el congresista de Fuerza Popular.





La prefecta regional de Puno, Perpetua Taca Yana, mostró su indignación por no ser tomada en cuenta por el parlamentario Moisés Mamani Colquehuanca, para participar de la sesión descentralizada de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, llevada a cabo en la ciudad de Puno el pasado 4 de febrero.

No obstante ello, dijo que se trasladó al Teatro Municipal por encargo del ministro del Interior, Carlos Basombrío, para participar de esa actividad, sin presagiar que sería víctima de discriminación por parte de los organizadores. Así las cosas, reveló que no asistió a dicho local por invitación del Moisés Mamani, sino para presenciar la sesión que también desarrollaba el parlamentario Lucio Ávila.

“Moisés Mamani no me invitó para nada, sino el congresista Lucio Ávila, quien había invitado al ministro Carlos Basombrío, y fue él quien me delegó para que represente al Ministerio del Interior en la sesión descentralizada, pero ahí fui maltratada, humillada y discriminada por los organizadores. No me cedieron un asiento”, denunció la autoridad política.

De la posible discriminación que sufrió, Taca Yana responsabilizó a una de las trabajadoras de la Municipalidad Provincial de Puno, encargada de realizar trabajos de protocolo ese día en el Teatro Municipal (organizar la estadía de los invitados), por no cumplir con su labor óptimamente.

La prefecta regional, finalmente, dijo que este hecho aún no lo comunicó al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ni tampoco al ministro del Interior, pero se comprometió a hacerlo en los próximos días.