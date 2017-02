Escribe: Los Andes | Política - 01:22h

En el terminal de la avenida Tacna los bienes se encuentran arrimados a un costado de la sala de espera de pasajeros.

Isaac Ramos Ortiz, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Provincial de San Román, manifestó que los bienes incautados en diversos operativos a diversos locales entre discotecas, bares, cantinas y otros, se encuentran guardados en los tres almacenes que tiene la municipalidad, donde ya se vienen deteriorando.

“Estan tiras, es decir hay computadoras que no tienen discos duros, y nosotros no podemos ingresar porque hay un responsable titular”, refirió el funcionario, tras indicar que hay un inventario mal elaborado, que no se ajusta a lo que realmente se tiene depositado.

Señaló que las cosas están guardadas en el terminal de la avenida Tacna, en el terminal interregional y en el almacén del jirón Huáscar, donde se encuentran distintos bienes entre sillas, mesas y bancas.

En ese sentido, sostuvo que se debe sancionar a los exgerentes y subgerentes del área que laboraron durante los años 2015 y 2016, por lo que anunció próximamente una verificación, haciendo caso a la recomendación del Órgano de Control Interno de la municipalidad.

“La Oficina de Control Interno no ha visitado el lunes pasado, hemos recibido recomendaciones y resulta que en forma efectiva no se ha hecho el conteo uno por uno y sin embargo no estamos descuidando este tema, y estamos esperando recomendaciones para tomar medidas drásticas sobre los responsables que han conducido los almacenes”, dijo Ramos Ortiz.

Cabe indicar que entre los gerentes del área de fiscalización y control de la municipalidad en la gestión del alcalde Oswaldo Marín Quiro, estuvieron Edgar Mamani Luque y hasta inicios de este año, William Lanza Molleapaza, que fue cambiado mediante resolución de alcaldía 03 – 2017, del 05 de enero, por el actual gerente Isaac Ramos Ortiz.