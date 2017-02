Escribe: Los Andes | Política - 17:13h

Ante el último desaire sufrido en Lima, autoridades puneñas solicitan audiencia con el premier de la República para abordar sobre continuo aplazamiento de la entrega del informe final del tratamiento del límite interdepartamental con Moquegua.



Caso Paltiture: Juan Luque e Ivan Flores lanzas tremendas acusaciones

Hoy, en conferencia de prensa convocado, el gobernador regional de Puno Juan Luque Mamani y el alcalde provincial Iván Flores Quispe, revelaron que se ha solicitado una audiencia con Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros (PCM), frente a los continuos aplazamientos de la fecha de emisión del Informe Final de los Tramos I y II del Tratamiento del Límite Interdepartamental entre Puno y Moquegua, así como la negativa de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT) de recibirlos el pasado 20 de febrero para la entrega del informe final.

“A la fecha hemos participado en 15 reuniones referentes a demarcación territorial, junto al Acalde Provincial Iván Flores Quispe, el Subgerente de Demarcación Territorial y los equipos técnicos. Grande fue nuestra sorpresa cuando el director de la dependencia manifestó que estaban en reestructuración y por lo tanto no había atención, inmediatamente el equipo técnico se reunió el lunes 20 de febrero tomando conocimiento de esta noticia, analizamos y exigimos explicaciones” dijo Luque Mamani.

Asimismo aseguró que mañana sostendrá una reunión con los alcaldes y congresistas de Puno para formular posición frente a esta problemática. Aclaró que el oficio múltiple Nº 42-2017-PCM/DNTDT de fecha 16 de febrero, de 2017, por el cual comunican el aplazamiento de la reunión del 20 de febrero, recién fue notificado el día 21 de febrero a la Oficina de Enlace de Lima, ni siquiera a Puno, días después de que debió darse el informe final.

"Por no retirar la demanda de amparo contra Paltiture nos quieren “castigar”

Por su parte, el alcalde provincial Iván Flores mostró su extrañeza sobre el continuo aplazamiento de la emisión del informe final de la DNTDT, tal y como ellos han inventado ese término de informe final, cuando los informes técnicos se han dado hasta en dos ocasiones.

“El compromiso del Gobierno fue que el informe final se nos entregaba el lunes 20 de febrero y que a partir de esa fecha continuábamos con el III Tramo, resulta que ahora aparece este oficio múltiple donde hablan de un Decreto Supremo que modifica la organización y funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, hemos buscado y no hay ningún Decreto Supremo aprobado y publicado. O sea a los puneños una vez más nos quieren hacer los `cholitos`, buscan cualquier argumento aunque no sea legal para engañarnos; este señor Freddy Injoque Ronceros, Director Nacional de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial ha cometido un delito en contra de los intereses de la Región Puno” argumentó.

"Se habla que las actuaciones de la DNTDT deben ser conocidas por el Viceministerio de Gobernanza Territorial, soy alcalde y no conozco un viceministerio de Gobernanza Territorial. Tenemos que hacer conocer al pueblo de Puno, porque se especula demasiado y se dice que no hay autoridades que se pongan los `pantalones` y puedan defender los intereses de Puno, estamos en un frente muy difícil, por un lado la presión del Gobierno, donde nos dicen a las autoridades de Puno que retiremos la demanda de amparo por el tema Paltiture y tendrá todas las obras que ustedes quieran, o sea, si no retiramos no tenemos ni un sol de presupuesto para la Región Puno y por otro lado tenemos la presión del pueblo que nos exige que lideremos la defensa de nuestro territorio y lo hacen con justa razón", añadió Flores Quispe.

“Quiero que sepa el pueblo de Puno, no es una vez, ni dos veces, es tres veces que el señor Fernando Zavala, Primer Ministro del país, anda exigiéndonos que retiremos esa denuncia que hemos hecho para la paralización, no de un proyecto que beneficia a todo el país y al sur del país, no estamos contra en contra de eso, estamos en contra de que en la ubicación del proyecto no quieren cambiar el lugar donde se va a construir la represa, debe mencionar “distrito de Mañazo, provincia de Puno, Región Puno”, añadió.

"Y justamente estos dos informes del tramo I y II, de la DNTDT, confirman de que es territorio puneño y nos solo es este documento, no quieren entender, así hagan la represa, en el mismo Majes, las aguas nacientes de las vertientes y la mayor cantidad de agua nace de la Región Puno, por lo tanto, por la Ley de Aguas, Puno debe ser parte del Proyecto de Riego, o de cualquier uso que se le quiera dar a este sistema de represamiento de Paltiture, eso no lo quieren entender" sentenció.

“Al señor Gobernador (Juan Luque), lo escuché en el último GORE Ejecutivo, en Lima, quien se acercó muy respetuosamente para pedirle atención al premier Zavala y la respuesta fue “retire la demanda de Paltiture”, o sea ese tipo de autoridades a nivel de nuestro país tenemos?, se preguntó Ivan Flores.

"Levanto la voz, y sé que con esto, el pueblo y la región de Puno, va a ser `castigado` y `sancionado`, lo sé y las autoridades no podemos seguir guardando una verdad, este tipo de condicionamiento, es una frustración, no sé qué pasará en adelante, pero hemos decidido ambos (Gobernador Regional y Alcalde Provincial), ponernos al lado de nuestro pueblo. Puno no puede estar desunido, no podemos permitir que sigan vapuleando los intereses de nuestra región, dicen que Moquegua tiene más peso político, no es Moquegua, es la gran empresa minera, la Southern Cooper Corporation, por qué no lo entendemos hasta ahora y por qué algunos medios de comunicación se prestan a mostrar toda la información de la Southern y algunos dirigentes que se creen los fiscalizadores, líderes que han sido candidatos al congreso, que han defendido la propuesta de un ministro de Estado, un Vicepresidente, por qué no dice, yo sé que esto estaba planificado desde hace 4 o 5 años atrás, por qué no dicen eso ahora, por qué solamente nos cuestionan, cuando nosotros hemos sido implacables legalmente en la defensa de nuestro territorio y seguiremos, aunque esto nos cueste algún tipo de represalias" dijo.

Problemas limítrofes deben tratarse en Puno

"Nos ha llegado un documento para asistir mañana, al señor Gobernador a la ciudad de Arequipa a hacer un trabajo de socialización sobre demarcación territorial, por un lado nos dicen que ya no tienen funciones que realizar y por otro lado nos dicen que mañana el Gobernador debe estar en Arequipa para tratar los problemas limítrofes de Tacna, Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua y Madre de Dios, o sea esta jugarreta que están haciendo simplemente es querer distraer y dividir; y, a nosotros los alcaldes nos están convocando a Camaná para hablar de proyectos de inversión. Nosotros estamos dando una respuesta política, no vamos a ir ningún alcalde ni el gobernador regional, si quieren tratar problemas limítrofes aquí en Puno los esperamos", precisó el burgomaestre puneño.

Convocan a congresistas y alcaldes a reunión de trabajo

"El Gobernador Regional ha remitido oficios de convocatoria para el día de mañana viernes 24, la presencia de los señores alcaldes provinciales y distritales y los cinco congresistas puneños que están en su semana de representación en Puno a una reunión de trabajo a partir de las 08:00 a.m., en el auditorio regional, para poder sacar una posición a este tipo de hechos que atentan contra los intereses de Puno, tenemos que buscar unidad para poder reivindicar aquello que por derecho legítimo nos corresponde, los tramos I y II tienen sustento legal, tienen todo aquello que quieran que se les demuestre, pero hay intereses que no están permitiéndonos culminar este tramo I y II porque apenas se culmine debe empezar el tramo III" señaló Flores.

Piden respeto a la Ley

De otro lado el representante de la Subgerencia de Demarcación Territorial del GORE Puno, Gerardo Chura Abarca, señaló que "la PCM ha buscado los caminos de cómo cambiar al Director Nacional, colocaron a otro Director Nacional a su servicio, bajo intereses de Moquegua, éste revisa los actuados de su antecesor y concluye que el informe tenía errores inadmisibles, ¿quién es el interesado en pedir la revisión?, somos nosotros y Moquegua, no el Director Nacional; tras varias suspensiones fija el 20 de febrero como fecha de la entrega del informe y tampoco se cumple".

"La conclusión, es que sistemáticamente el actual director ha estado postergando y postergando, esperando que se haga la modificación; si aún no existe el Viceministerio de Gobernanza Territorial, si no hay todavía ese organismo, porque tenía que esperar que la PCM apruebe un D.S. implemente todo un conjunto de modificaciones de la estructura orgánica, no se dan cuenta?, definitivamente se presume que hay una mano negra, una injerencia política directa, por eso nos hemos visto obligados a redactar un documento solicitando al Premier de la República una audiencia, porque ya no le creemos al actual Director Nacional" sentenció.

"No saben cómo sustentar, no tienen ninguna documentación, ni una hoja de papel que les diga que Tolapalca, Pasto Grande, Charamaya, toda esa zona es jurisdicción moqueguana, no tienen nada, lo único que están haciendo es comprar conciencias, gracias a la inversión de las grandes empresas mineras, no el Estado. ¿El alcalde provincial podrá llevarles azúcar, panetones, arroz, para esa gente?, cuántos quisieran hacerlo, pero la Ley no lo faculta, pero hay una transnacional que tiene `plata` de sobra y que los incentiva con millones para los pobladores, así sistemáticamente trabajan las autoridades moqueguanas" añadió.

"El ejecutivo debe aprender a respetar las leyes que ellos mismos han promulgado, cómo es posible que aprueben una ley de Creación de Mañazo, Chojata y Carumas, nosotros nunca hemos presentado así, ellos han sancionado y tienen que respetar porque nosotros no le pedimos ni un centímetro de territorio a Moquegua, solo pedimos respeto de la Ley de Creación de Mañazo, Chojata y Carumas" finalizó.