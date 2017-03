Escribe: Los Andes | Política - 09:05h

Efraín Anahua Churacutipa, reelecto secretario del Sindicato de Construcción Civil, denunció que el alcalde de la comuna puneña, Iván Flores Quispe, se entromete en su gremio, a través de los miembros Roger Paucar Laquise, Marcelino Oha y una persona de nombre Amador.

Estos últimos, según Anahua Churacutipa, no asistieron a reuniones del sindicato durante los últimos dos años. No obstante ello, durante el reciente proceso para elegirlo en el cargo, intentaron desestabilizar al gremio, aduciendo que no se trabajó en su primera gestión.

Asimismo, aseguró que no tienen credibilidad dentro de la organización, al tener influencias en la comuna puneña, donde vienen laborando sus familiares. En otro momento, dijo que el Comité electoral explicará hoy cómo se desarrolló el proceso para elegirlo en el cargo.

Por su parte, Juan Mestas Apaza, quien intentó infructuosamente llegar al cargo de secretario del sindicato, mencionó que Anahua Churacutipa se involucró con el comité electoral para obtener la victoria, incurriendo incluso en acciones irregulares.