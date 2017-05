POSIBLE SANCIÓN SE DEBERÁ DISCUTIR, A SOLICITUD DE UN MIEMBRO DE CONSEJO

Consejera conversa con otra persona vía teléfono para que se acerque por un puesto laboral ante el consultor “Humala”, según el material auditivo.



Zaida Ortiz

El audio donde se escucha a la consejera regional por la provincia de Lampa, Zaida Aydee Ortiz Vilca, presuntamente instando a uno de sus allegados para que converse y pida un puesto laboral al consultor Maximiliano Cornejo Turpo, más conocido como “Humala”, deberá ser investigado por el Ministerio Público, sugirió el delegado del Consejo Regional de Puno, Leoncio Mamani Coaquira.

No obstante, el fiscalizador indicó que no se pueden publicar audios (conversaciones privadas), porque según él son tipificados como delitos; sin embargo, en el audio donde se escucha conversar amenamente a la consejera lampeña, es de interés público.

Sobre una posible sanción, que se plantearía contra la fiscalizadora de la provincia de Lampa, Leoncio Mamani señaló que se deberá evaluar en su debido momento, cuando algún miembro del Consejo Regional de Puno plantee ello con todos los argumentos necesarios.

Cabe recordar que dicho audio revela que la consejera Zaida Ortiz Vilca, recibe una llamada y le indica a la persona, al otro lado del teléfono, que se acerque ante el señor “Humala”. “En mi nombre, ‘ya he coordinado con la consejera de Lampa, y me dijo que coordine con usted y que nos tiene que apoyar’, así me lo dices, directo, en mi nombre”, se escucha decir a la representante de Lampa.

Y continúa: “Yo le digo al doctor, le he mandado ante el señor Humala, acá, y no le ha atendido”, se escucha decir a la fiscalizadora elegida por el Proyecto de la Integración para la Cooperación (PICO), confirmando la existencia de tráfico de influencias.

18 de mayo pasado se publicó en los medios de comunicación la conversación de Zaida Ortiz de una posible recomendación para laborar en el Gobierno Regional de Puno.