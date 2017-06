Escribe: Los Andes | Política - 01 jun 2017





Con la activa participación de las instituciones públicas y privadas se cumplió el simulacro de sismo programado para ayer en la provincia de San Román; no obstante, las autoridades cuestionaron la actitud de la población, que no se sumó a la actividad.

Desde diversos sectores de la ciudad, los trabajadores y estudiantes de las instituciones educativas se desplazaron activamente hacia los espacios denominados como seguros, en tanto que el sector transporte, comercio y otros, cumplieron sus actividades cotidianas normalmente, obviando el simulacro.

“El sector Salud no ha podido desplazarse desde el hospital hacia la Plaza de Armas, porque la gente no tiene esa cultura de prevención; la ambulancia sonaba y las líneas y las mototaxis no se movían; creo que si se da un sismo, la ciudad desaparecería”, dijo la responsable de Epidemiología de la Red de Salud, Miriam Rodríguez Oviedo.

Las estadísticas del simulacro en los 5 distritos de la provincia de San Román, indican que un total de 28 mil 891 personas resultaron damnificadas, 130 fallecieron, 568 resultaron heridas, y que 10 mil 76 viviendas colapsaron, otras 5 mil 598 quedaron inhabitables y 6 mil 717 resultaron afectadas.

Asimismo, el Ministerio Público reportó el desplome de una de sus sedes, donde se vieron atrapadas 3 personas; el hospital Carlos Monge registró un incendio y rebasó su capacidad de atención, en tanto que la infraestructura de la subprefectura también se derrumbó.

Cabe indicar que el movimiento sísmico se registró a 90 kilómetros al noroeste de la ciudad de Juliaca, a una profundidad de 10 km, con una magnitud de 8.5 grados.