Durante sus primeras acciones tras su arribo a la región Puno, la ministra de Salud, Patricia García Funegra, visitó las instalaciones del Centro de Salud Cono Sur de nivel 1-4, donde constató la forma en que están laborando los profesionales a favor de la población.

Esta visita se realizó aproximadamente a las 13:00 horas de ayer, luego de su arribo al aeropuerto Inca Manco Cápac. Los profesionales de salud de le mostraron cada una de las instalaciones, las cuales sirven para la atención las 24 horas.

En su alocución, el director Mario Quispe contó la forma cómo se destruyó la anterior infraestructura, en la gestión regional de Hernán Fuentes Guzmán, donde el terreno no era adecuado para la construcción iniciada por una falta de estudios.

“Hernán Fuentes asumió todo y luego apareció un ojo de agua y el terreno no era adecuado; no se hizo un estudio de suelos y la obra está avanzada. No lo han solucionado y ahí se ha quedado”, dijo el médico.

Al respecto, la ministra se comprometió a evaluar el caso y en el corto plazo mejorar las condiciones con la entrega de módulos de salud, añadiendo también su propuesta de regresar al establecimiento para ver los avances de implementación de su infraestructura.

“Vamos a analizar la situación para ver qué es lo que se puede hacer, pero en primera instancia vamos a tratar de ver cómo mejoramos estas condiciones, porque esta situación, siendo un 1-4, es precaria y vamos a ver cómo trabajamos con la región”, señaló García Funegra.