Política - 09:22h

Alcalde Iván Flores señaló que el ministro Edmer Trujillo no quiere atender a Puno, bajo el argumento que esta región entorpece el desarrollo del país.





Ante el poco interés de Proinversión y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en priorizar la construcción de las 10 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Puno, la presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, Marisa Glave, convocó a las autoridades puneñas para tratar el tema.

Sin embargo, la ausencia del titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo Mori, quien envió a su representante, así como la modificación del cronograma para dicho proyecto, generó en las autoridades puneñas un descontento total.

El congresista Lucio Ávila Rojas, por ejemplo, mostró su preocupación, considerando que las reuniones con el representante de Proinversión ya son “una raya más al tigre”, toda vez que, a su criterio, no muestra ningún avance; por ello, solicitó a la presidenta de esa comisión a que convoque al ministro Edmer Trujillo en la brevedad posible.

“Yo lo tengo grabado el compromiso y su cronograma de Proinversión... para qué nos sirve eso, para nada. Más bien nosotros estamos pasando frente al pueblo como unos mentirosos, de que estaríamos engañándolos. Nos escucha o no, que no los diga (el ministro), para luego comunicar a nuestro pueblo que el gobierno no nos quiere escuchar”, expresó.

A su turno, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Iván Flores Quispe, dijo que el ministro al parecer tiene el concepto de que los puneños están entorpeciendo el desarrollo del país, pero ese objetivo nunca fue de Puno, al tiempo de aclarar que Pasto Grande alimenta con agua a las regiones vecinas.

En otro momento, exigió a la Comisión de Vivienda y Construcción que dicho proyecto sea declarado de interés nacional, y a Proinversión y al referido Ministerio, solicitó una información clara de cuáles son las áreas que se requiere para el proyecto, para que se pueda empezar con el saneamiento de los terrenos.

De su parte, el parlamentario Oracio Pacori Mamani informó que el director de Proinversión, Alejandro Quijandría, dijo que no hay fecha de inicio de obras y que están reajustando el cronograma; también dijo que las autoridades plantearon que debería declararse en emergencia para agilizar el proyecto.

“La reunión se suspendió para las 2 de la tarde de mañana (hoy), en la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”

