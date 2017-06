PUNO

Escribe: Los Andes | Política - 09:45h



Maximiliano Cornejo Turpo

Maximiliano Cornejo Turpo, más conocido como “Humala”, quien se desempeña como consultor del gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani, aparentemente celebró el cambio del titular de la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP).

Reveló que el anterior director de la DREP, Luis Albino Challo Merma, no tomó en cuenta la asesoría y los planteamiento que hizo para el sector Educación del departamento, y que ello se reflejó en los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), especialmente en el área de comunicación.

“He alcanzado un planteamiento, he sugerido alternativas de solución, pero no fueron tomados en cuenta por el exdirector de la DREP”, declaró, al tiempo de señalar que al nuevo director sí le brindarán apoyo para no tener los mismos resultados en la próxima ECE.

Referente a la designación del nuevo responsable de la DREP, negó de manera categórica su intervención directa o indirecta, debido a que dicha decisión fue tomada por el gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani, y su equipo técnico.