Escribe: Los Andes | Política - 23 jun 2017





El presidente del Comité Electoral del Centro Poblado de Salcedo, David Ticona Ticona, informó que se puso fin a la carrera electoral de Iber Maldonado, candidato que iba a la reelección, bajo acuerdo de las autoridades de la Municipalidad Provincial de Puno y el Comité Electoral.

David Ticona mencionó que el acuerdo fue registrado en acta, aproximadamente a las 17:00 horas de ayer, permitiendo que se continúe con las elecciones el próximo domingo, donde participarán más de 9 mil 400 electores.

Entre tanto, precisó que la Asociación 9 de Octubre no presentó su padrón de socios, por lo que no participarán en las elecciones, ya que no tendrían la documentación pertinente; además, desmintió que sea invasor de terrenos, como lo manifiesta Jorge Asqui Coaquira.

Por su parte, el exalcalde del Centro Poblado de Salcedo, Iber Maldonado Rodríguez, indicó que no se quedará de manos cruzadas ante las manipulaciones que viene realizando el funcionario José Luis Velásquez Garambel, para retirarlo de campaña, por lo que le iniciará un proceso judicial; además, refirió que un grupo de pobladores se trasladará hasta el frontis de la comuna puneña, para que se rectifiquen sobre su caso.