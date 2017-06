ANUNCIAN MOVILIZARSE A LA MUNICIPALIDAD

Escribe: EDUARDO MAMANI | Política - 29 jun 2017

Proyecto fue priorizado en el presupuesto participativo del 2014





Como pasa con varios proyectos de la ciudad de Juliaca, vecinos de más de 5 urbanizaciones del cono nor este, que se ubican ahora en el distrito de San Miguel, amenazaron con realizar protestas por el incumplimiento de la ejecución de la obra priorizada de mejoramiento del jirón José María Eguren y Aeropuerto.

Según sus representantes, la obra fue priorizada para el año 2015, con un presupuesto aproximado de 5 millones de soles, para el mejoramiento 22 cuadras; sin embargo, hasta ahora no es ejecutada, pese a las reiteraciones realizadas por los dirigentes.

“Vamos a tener que movilizarnos, porque de esa forma tenemos que hacernos respetar el derecho que hemos ganado a través del Presupuesto Participativo, respetando siempre las normas, como nos indica”, expresó el presidente del comité de Gestión de Obra, Marcial Toque Poma.

Asimismo, manifestó que la población de este sector se ve perjudicada, principalmente para el tránsito vehicular y peatonal, pues las calles están sin mejorarse, lo que empeora en temporada de lluvias.

“Sufrimos en tiempo de lluvias, más que todo para venir a los centros comerciales y no podemos transitar fácilmente; además, se viene ejecutando la avenida Huancané, que no deja transitar. Si no fuera por la avenida Triunfo, cómo estaríamos”, agregó el dirigente.

Entre las urbanizaciones perjudicadas están: Señor de Huanca, Villa Fátima, San José Segunda Etapa, Mariano Melgar Primera y Segunda etapa, Cincuentenario Miraflores y Cantutani.

