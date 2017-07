Escribe: Los Andes | Política - 04:45h





Los trabajos del asfaltado de la carretera Desvío Cara Cara – Lampa – Cabanilla – Cabanillas: Tramo II (Lampa – Cabanilla – Cabanillas), alcanzó el 19% de avance físico, al finalizar el primer semestre del presente año, después de cerca de siete meses de haber empezado.

La mencionada obra vial, se inició en el mes de diciembre del pasado año 2016, vía la modalidad de administración directa, del Gobierno Regional de Puno, y de acuerdo al expediente técnico se ejecutará en un plazo de 450 días, es decir 15 meses.

Para ejecutar este proyecto, la gestión de Juan Luque Mamani, asignó un presupuesto total de 38 millones 602 mil 223 soles, de los cuales, el ingeniero residente de esa obra, Elvio Coyla Sánchez, informó que el avance financiero alcanza a la fecha 16%.

También señaló que las partidas que se ejecutan son la construcción del puente propiamente dicha, ya se conformó la sub rasante y rellenado de parte extraída, actualmente se viene colocando la sub rasante, luego se colocará la sub base, base y finalmente la carpeta asfáltica.