Escribe: Los Andes | Política - 12:29h





El abogado Carlos Torres Rodríguez, quien defiende a las víctimas de la protesta llamada “juliacazo”, tiene una opinión distinta respecto a los hechos del “aimarazo”, incluso concluye que los jueces tienen todos los argumentos para condenar a los procesados en ese juicio.

Señaló que el juicio del “aimarazo” no tiene las características para pensar que es un juicio de criminalización de la protesta, al considerar que en el levantamiento aimara, los dirigentes no supieron medir las consecuencias, y no cuestionaron los hechos violentos.

“En tal razón existen elementos suficientes para definir quien dirigió todo ese proceso, si bien hubo una reivindicación social, pero se ha tratado de utilizarlo políticamente”, expresó Torres Rodríguez, al referir que la fiscalía postula la autoría mediata.

“Sino no tendríamos preso a Fujimori, a Abimael Guzmán y Vladimiro Montesinos”, justificó su posición el abogado Carlos Torres, incluso cuestionando que en este caso no es aplicable el convenio 169 de la OIT porque consideró que los enjuiciados no prueban su procedencia originaria.