VELÁSQUEZ GARAMBEL SE AFERRA AL CARGO DE GERENCIA

Escribe: CENAIDA M. ARPASI | Política - 18:03h

“Nancy Rossel nunca se hizo cargo de gerencia por tanto yo continuaré en el cargo” manifestó el funcionario.





La gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno, cuenta con dos gerentes, uno bajo Resolución Municipal y el otro por disposición vía un memorándum.

Está dependencia está dirigida por José Luis Velásquez Garambel y Nancy Rossel Angles, quienes están desarrollando sus actividades de forma distinta según ellos, en favor de la población y de la juventud puneña.

El gerente de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana por encargo de una Resolución Municipal, José Luis Velásquez Garambel, indicó que su renuncia no fue aceptada por el consejo municipal y sigue en el cargo esperando un documento que lo separe del cargo.

Velásquez Garambel, enfatizó que no se debe jugar con la población puneña, razón por la cual, señaló que el alcalde determinará la suerte de la gerencia, por lo que continuará trabajando en favor de la gerencia y la población en su conjunto.

“No es que me esté aferrando al cargo, sino es que aún no existe una Resolución Municipal que me separe del cargo, es cierto presente mi carta de renuncia, sin embargo está no fue aceptada por el consejo municipal, razón por la cual, seguiré trabajando en favor de la comuna puneña”, mencionó el funcionario.

Finalmente, mencionó que el memorándum donde se le designa el cargo de gerente de Desarrollo Humano, a Nancy Rossel, no tiene validez, ya que resolución municipal tendría mayor peso documentario, asimismo precisó que esperará el retorno del alcalde iván Flores, para que se le remita documento de retiro en el cargo.

“Por lógica la Resolución Municipal tiene mayor peso que un memorándum y es más Nancy Rossel, nunca se hizo cargo de la gerencia que yo estoy dirigiendo”

José Luis Velásquez Garambel

Gerente de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana.