Escribe: Los Andes | Política - 17 jul 2017



Consejo Regional no tratará legalidad de huelga magisterial

Los dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) base Puno, no presentaron un documento de petición al Consejo Regional, razón por la cual no se citó a sesión de carácter extraordinario, mencionó Leoncio Mamani Coaquira, consejero delegado.

Asimismo, indicó que los acuerdos establecidos en la Mesa Técnica de Trabajo de las autoridades regionales, consejeros y dirigentes del Sutep, el pasado 14 de julio, no se pudieron concretar debido a la ausencia del documento.

“Yo, como consejero delegado, me comprometí a desarrollar una sesión de Concejo Extraordinario hoy lunes; sin embargo, por la premura del tiempo, los dirigentes del Sutep no se percataron de la falta que tuvieron, al no presentar el documento que solicite legalidad de la huelga del magisterio puneño”, mencionó.

En ese sentido, refirió que están a la espera del documento para elaborar la agenda de la sesión extraordinaria. Cabe precisar que, según el Reglamento Interno del Consejo Regional, la documentación debe ser presentada con 24 horas de anticipación.