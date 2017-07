Escribe: Los Andes | Política - 17 jul 2017



Luis Alberto Andrade Olazo, gerente general del Gobierno Regional de Puno (GRP).

El gerente general del Gobierno Regional de Puno (GRP), Luis Alberto Andrade Olazo, arremetió contra la Gerencia de Abastecimientos, indicando que de los 10 proyectos enviados al Organismo de Supervisión y Contrataciones con el Estado (OSCE), 8 fueron observados por no contar con los requisitos requeridos.

Dijo que en el GRP existe una serie de deficiencias dentro de las gerencias, lo que está imposibilitando los trabajos en beneficio de la región altiplánica, pese a existir documentos de llamada de atención por la Gerencia General.

Además, mencionó que los funcionarios están buscando obstaculizar los proyectos de desarrollo, por estar queriendo ganar un presupuesto extrapersonal de la inversión del propio Estado, lo cual no considera correcto.

“Si los funcionarios están buscando cansarme, no lo van a lograr; los trabajadores deben reflexionar, no están haciendo obras de su casa, tienen que saber que el Estado realiza una inversión para el desarrollo de un pueblo y no para ellos. Mi gerencia está controlando cada centavo que ingresa a la entidad regional”, manifestó.