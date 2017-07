Escribe: Los Andes | Política - 09:34h





El excongresista por la región de Cajamarca, Jorge Antonio Rimarachín Cabrera, quien es parte del comité nacional del partido “Democracia Directa”, tras su visita a la región Puno, respaldó y se sumó a la movilización de los aimaras, mientras se daba lectura a la sentencia de Walter Aduviri y los 9 implicados en el caso “aimarazo”.

“El Poder Judicial enjuicia y encarcela a los que defienden los recursos naturales, y los corruptos se encuentran libres; es por esa razón que en Democracia Directa tenemos una posición de respaldar a Walter Aduviri, porque consideramos injusta esta sentencia y esperamos que en la segunda instancia el fallo sea a favor de Aduviri, con quien conversaremos para un trabajo político en las próximas elecciones del 2018”, señaló.

Asimismo, refirió que el Estado debería fijar una política para defender las cabeceras de cuenca, las lagunas y los ríos, de modo que no sean contaminados por las mineras. “El Estado no existe, el Estado no monitorea la limpieza del agua, el Estado se pone al lado de los saqueadores y de los que contaminan”, expresó Rimarachín Cabrera.