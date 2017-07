Escribe: Los Andes | Política - 09:39h





El catedrático de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno, Leoncio Alemán Cruz, señaló que las bases del Movimiento Regional “Transparencia i Oportunidades” (TIO) están proponiendo a su persona como precandidato a la alcaldía de la provincia de Puno, pues en la actualidad forma parte del equipo técnico y político del movimiento.

“Seremos respetuosos de las elecciones internas, y si las bases me proponen con gusto aceptaría, porque tenemos la capacidad de trabajo, y no seríamos como los gobiernos pasantes, que no demostraron capacidad de gestión en beneficio del desarrollo de la ciudad de Puno”, dijo.

Asimismo, reveló en agosto se estarían conformando los comités distritales y provinciales en la región para evaluar a los posibles precandidatos municipales y al precandidato al Gobierno Regional de Puno, que sería Edgardo Pineda Quispe, quien tiene todo el respaldo de los militantes del movimiento.

Finalmente, dijo también que a fines de agosto presentarán ante el Jurado Nacional de Elecciones un promedio de 70 a 80 mil firmas, de modo que estén aptos para participar en las próximas elecciones regionales y municipales del 2018.