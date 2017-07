PUNO. 54 DISTRITOS DE LA REGIÓN ESTÁN CONSIDERADOS EN EL CORESEC

Escribe: CENAIDA M. ARPASI | Política - 09:30h

Autoridades distritales y provinciales deben cumplir con su Plan de Seguridad Ciudadana para obtener Plan de Incentivos





El Centro Poblado La Rinconada (San Antonio de Putina) no es visto por el Gobierno Central ni por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), debido al número poblacional del sector, además de no contar con una zona urbana, informó Germán Quispe Chaiña, secretario del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Puno.

Dijo que la falta de vías de acceso, las calles cortas y el número de población, no están registrados en un catastro urbano, por lo que el Estado no le toma la debida importancia al sector; además, indicó que La Rinconada no cuenta con una comisaría ni con los efectivos necesarios para reducir la delincuencia.

Asimismo, dijo que el distrito de Ananea implementó el Plan de Seguridad Ciudadana, logrando incorporarse en el Plan de Incentivos, el cual debe ser utilizado en el Centro Poblado La Rinconada; sin embargo, no lo ejecutan tal como lo manda el CORESEC.

Quispe Chaiña refirió que Ananea implementó cámaras de videovigilancia, pero dejó de lado a los centros poblados, donde los asaltos y desmanes son frecuentes, como el ocurrido el pasado 18 de julio en La Rinconada, donde murieron dos personas, producto de un enfrentamiento entre mineros y policías.

“Las autoridades de los gobiernos locales no pueden quejarse de que no hay presupuesto, ya que con la implementación del Plan de Seguridad Ciudadana pueden acceder al Plan de Incentivos, el cual fue implementado por el Gobierno Central con mil 100 millones de soles, para reducir la delincuencia”, dijo el secretario del CORESEC.

Finalmente, precisó que el Gobierno Regional de Puno se comprometió a implementar vías de acceso, así como solicitar una comisaría en La Rinconada, lo cual será ejecutado por el Ministerio del Interior.