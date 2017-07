PUNO

El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Puno (GRP), Germán Quispe Chaiña, informó que 54 distritos de la región pueden acceder al Plan de Incentivos, bajo el cumpliento de actividades según el Plan de Seguridad Ciudadana distrital y provincial.

Dijo que las autoridades locales no pueden quejarse de que no cuentan con presupuestos para el tema de seguridad ciudadana en sus distritos y provincias, ya que el Gobierno Central priorizó el tema, destinando más de mil 100 millones de soles a nivel nacional.

Además, refirió que las municipalidades tienen hasta el 31 de julio para presentar sus informes sobre los avances que tuvieron en su plan de seguridad ciudadana, los que también deben estar ingresados en el sistema del Ministerio de Interior para acceder a los incentivos y mejorar sus condiciones de seguridad.

“Las autoridades no pueden decir que no tiene presupuesto, ya que hay un plan de incentivos que garantizará la implementación de seguridad ciudadana en sus localidades; el 01 de agosto, el Ministerio del Interior debe tener los informes trimestrales de las municipalidades, caso contrario perderán los incentivos”, mencionó el funcionario.