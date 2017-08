Escribe: Los Andes | Política - 09:10h





Pese que fue compromiso de la autoridad municipal, de apoyar y cumplir con la habilitación urbana del sector de chilla, no se cumple la promesa.

Uno de los compromisos del alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, fue apoyar y lograr la habilitación urbana de las urbanizaciones del sector de Chilla; sin embargo esta promesa no se cumple hasta la fecha.

Así lo manifestó Claudio García Choqueluque, representante del sector, quien acotó que las urbanizaciones interesadas presentaron todos los requisitos que dice la ley; sin embargo existe un ánimo de buscar el mínimo error para dar improcedente al expediente.

“La ayuda que nos están dando, no significa que debemos saltar algunos requisitos, si no debemos de cumplir con todos los requisitos, exigidos por la ley, y nosotros que somos varios urbanizaciones hemos presentado todas las exigencias, pero no hay resultados”, dijo el dirigente.

Sostuvo que las urbanizaciones Central Chilla, Copacabana y Palmeras, de las 7 existentes en el sector, adelantaron sus trámites, ante la sub gerencia de control urbano de la gerencia de desarrollo urbano de la municipalidad.

En ese sentido refirió que con fecha 02 de agosto, recibió la notificación de improcedente el trámite que iniciaron en el mes de enero del presente año. “Claramente se puede ver que no pretenden dar la habilitación y están buscando el mínimo detalle para observar el expediente”, agregó García Choqueluque.

En otro momento, manifestó que se viene incumpliendo el compromiso de la dotación de agua por cisternas y el sistema potable, que en la última reunión con el Ministerio del Ambiente, fue un compromiso resaltado por la autoridad.

“Esa es la actitud que toma la autoridad edil y finalmente tiene solo compromisos en palabras y no ejecuta las obras”

