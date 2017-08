Escribe: Los Andes | Política - 22 ago 2017

El presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Puno, Moisés Chipana, en comunicación con Los Andes, señaló que la responsabilidad de la no solución a los problemas del magisterio recae en la ministra de Educación, Marilú Martens.

“La ministra no tiene la voluntad, se ha entrampando, no quiere sacar un cronograma del aumento de sueldos al 2021; además, aduce que no es posible el aumento presupuestal a Educación en el Producto Bruto Interno”, expresó el dirigente que se encuentra en la Capital de la República.

Otro de los puntos controvertidos es respecto a que no quieren considerar la escolaridad para los maestros contratados. “No se ha podido llegar a un acuerdo y lograr el respaldo de las bases regionales”, agregó.

“Es la ministra de Educación la que no ha ayudado al diálogo”, expresó el vocero del magisterio puneño en la ciudad de Lima.