Escribe: Los Andes | Política - 08:01h





Después de que se pusiera en evidencia el pago de obra inconclusa de la carretera en el tramo de Huancho - Chupa - Arapa, por parte del titular de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones (DRTC), se solicitó un informe para tomar acciones penales.

El titular del Gobierno Regional de Puno (GRP), Juan Luque Mamani, indicó que Jhon Aliaga Melo deberá explicar las razón por la que realizó el pago de obra, cuando no se concluyó la ejecución; los responsables, dijo, serán investigados y sancionados por el Órgano de Control Interno (OCI).

Sostuvo que ante la falta de trabajos de las direcciones y gerencias del GRP, se evaluarán cambios para retirar a la gente improductiva, que solo busco dañar la imagen de la entidad; asimismo, refirió que no ha visto trabajos en la Gerencia de Desarrollo Social.

“Durante los próximos días determinaré cuáles serán los cambios, ya que he visto que las gerencias y direcciones no están trabajando como se les ha encargado, no hay resultados positivos que ayuden a mejorar la gestión”, mencionó Luque Mamani.