Escribe: Los Andes | Política - 08:06h

Miles de docentes participarán de capacitaciones sobre rúbricas de evaluación que pretende establecer el Ministerio de Educación a los docentes del país; evaluación que califica de forma subjetiva el aprendizaje de los estudiantes, mencionó Gladys Alcos, secretaria general del SUTEP Puno.

Dijo que la capacitación se desarrollará en el coliseo Eduardo Rodríguez Ponce de León de Puno, donde Ricardo Delgado participará como ponente y explicará el modo de calificación que pretende implantar el Minedu, para el despido arbitrario de los docentes.

Por otro lado, refirió que la tarde del martes los docentes de la región altiplánica decidieron radicalizar su medida de fuerza con una huelga de hambre en las provincias de Puno y San Román - Juliaca, y esperan que haya una solución a su pliego de reclamos.

“Nosotros no somos robots y tampoco estamos esperando que no nos evalúen, sino que deseamos que las evaluaciones sean reales, claras y objetivas; y no como el Minedu quiere hacer ver”, manifestó la dirigente.