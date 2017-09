Escribe: Los Andes | Política - 08:10h





Desde que asumió el cargo de decano del Colegio de Profesores del Perú - región Puno, Flavio Cruz Mamani no organizó cursos, seminarios y capacitaciones en favor del magisterio altiplánico, y tampoco hizo la rendición de cuentas de los aportes que recibió de los docentes colegiados.

Así lo manifestó Mao Tse Tung Machaca Avilés, candidato a la decanatura del Colegio de Profesores, quien además indicó que los aportes realizados por los colegiados asciende a más de 500 mil soles anuales, pero que desconocen en qué se invierte tal dinero.

Dijo que en los cuatro años de gestión de Flavio Cruz, no se realizó la rendición de cuentas de los dineros aportados por los 30 mil colegiados, quienes de forma mensual aportan económicamente al colegio profesional.

“Durante su cuatro años de gestión, no hemos tenido capacitaciones, charlas y seminarios que nos permitan crecer como docentes; es más, no sabemos cuánto dinero se tiene para la adquisición de un terreno propio para los colegiados. Hemos visto con pesar que no hay trabajos”, manifestó Machaca Avilés.

Por su parte, el decano del referido colegio, Flavio Cruz Mamani, dijo que los ingresos recaudados ascienden a 80 mil soles anuales, lo cual es administrado por la supervisora de Economía y un contador, quienes llevan en orden los dineros que serán utilizados para la adquisición de un terreno de una hectárea, en la salida a Juliaca.

Asimismo, refirió que Machaca Avilés está buscando desprestigiar su honor a costa de mentiras y falacias con respecto a la utilización de dineros, por ser uno de los candidatos a ocupar la decanatura del colegio.

“Yo no me encargo de falsificar certificados para llenarme los bolsillos, como lo hace el señor Mao Tse Tung; mi gestión se encargó de ordenar el colegio cuando este no contaba con planillas de los colegiados”

Flavio Cruz Mamani

Decano del Colegio de Profesores de Puno