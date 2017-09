Escribe: CENAIDA M. ARPASI | Política - 09:54h





El presidente del Comité de Lucha del Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación (Sute) Puno, Moisés Chipana Chipana, informó que en reunión con directores de Ugel y autoridades regionales, se acordó que el pago de salarios a maestros será de forma progresiva.

Dijo que los dirigentes provinciales aceptaron recuperar las horas lectivas durante los meses que restan del año académico, siempre que el Ministerio de Educación (Minedu) realice el pago de horas laboradas, lo cual será notorio en el mes de octubre.

Además, refirió que existe venganza y odio por parte de la ministra Marilú Martens, quien se ha ensañado con los maestros de la región Puno, al negarse a realizar el desbloqueo de cuentas, perjudicando a miles de docentes.

Chipana, asimismo, manifestó que los docentes están exigiendo el reintegro de salarios de forma íntegra, pues de lo contrario se verán obligados a no recuperar horas lectivas, perjudicando a miles de estudiantes en los tres niveles.

“Tenemos conocimiento que existe un retraso de parte del Minedu, al negar la posibilidad de desbloquear las cuentas; sin embargo, daremos una oportunidad y esperemos que al desarrollar las horas lectivas el ministerio pueda realizar el depósito de salarios; de ser lo contrario, nos veremos obligados a no recuperar y perjudicar a los estudiantes”, mencionó el dirigente.

Por su parte, el titular de la Dirección Regional de Educación Puno (DREP), Rudy Arnez Jaén, mencionó que el salario de los docentes será devuelto siempre que cumplan con el Plan de Recuperación de Labores Pedagógicas.

“Los directores deberán presentar sus planes de contingencia de forma mensual, para conocer cuántos días por mes están recuperando los docentes, esto permitirá que los directores de Ugel conozcan las horas lectivas recuperadas”, indicó Arnez Jaén.

27 días deben ser recuperados por los docentes; de lo contrario, no recibirán los salarios que les adeudan