Luego de su lanzamiento en las ciudades de Puno y Juliaca, continúan los cuestionamientos contra el programa Barrio Seguro, del Ministerio del Interior. Esta vez cuestionan la ausencia del ministro Carlos Basombrío para la inauguración del programa.

“Este programa debió inaugurarlo el ministro, pero no ha venido y no sabe qué es lo que está pasando acá en Juliaca, porque se tiene que ver in situ”, sostuvo Ceferino Parizela, comerciante de la ACOMITA V de la plaza Túpac Amaru.

Por su parte, el expresidente de Comité de Gestión del pavimentado del jirón Piérola, Eugenio Condori Huisa, consideró de difícil que se supere el problema de la inseguridad en la zona, ya que en esta vía los locales intervenidos por la Municipalidad Provincial de San Román continúan laborando con total normalidad.

“Se han colocado los cementos, pero se han movido a un costado, y las cantinas siguen funcionando a vista y hasta con licencia de las autoridades”, sostuvo el dirigente.