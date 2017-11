Escribe: Los Andes | Política - 09:36h





Luego de los cuestionamientos por su falta de representatividad y trabajo por la provincia de San Román, el consejero Roger Apana Quispe se autocalificó como un fiscalizador que cumplió con esta parte de la región.

“Yo siempre no me cansaré de agradecer y no se han equivocado conmigo, y yo parezco funcionario del Gobierno Regional, diario cargando, exigiendo reuniones y peleando con los gerentes y directores”, manifestó el fiscalizador.

Asimismo, sostuvo que recién se vienen realizando obras en la ciudad de Juliaca, luego de un periodo de abandono. Sobre las denuncias de corrupción en el Gobierno Regional de Puno, dijo que se debe evaluar ello luego de concluido los 4 años de gestión.

En otro momento, presentó un documento sobre la falta de trabajo de la municipalidad por la reparación de calles que están deterioradas, debido a que generan un mal aspecto y malestar en los transeúntes.