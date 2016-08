Escribe: Los Andes | Regional - 05:51h





Esta semana, después de 52 años de conflicto armado en Colombia, por fin se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); sin embargo, lo que más resalta es que las FARC se convirtieron en un partido político financiado por el Estado Colombiano.

En junio de este año, en La Habana (Cuba), el grupo guerrillero liderado por Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, firmó un cese al fuego con el gobierno colombiano, presidido por Juan Manuel Santos, donde ambos se comprometían a dejar las armas para iniciar un proceso de diálogo de paz.

Es así que esta semana, nuevamente ambos representantes se reunieron en Cuba para firmar el acuerdo de paz, pacto que contiene posiciones de ambos bandos en un cuadernillo de 300 hojas, donde lo que más resalta es que el gobierno colombiano aceptó que las FARC se conviertan en un partido político.

En dicho acuerdo de paz, están las condiciones del gobierno colombiano, siendo las más resaltantes la rendición de las FARC, la entrega de armas, la confesión de delitos de los altos mandos de las FARC para su juzgamiento y la amnistía para aquellos guerrilleros que cometieron delitos leves y no de lesa humanidad.

Por parte de las FARC, entre las condiciones más resaltantes figuran la de convertirse en un partido político, financiamiento del mismo por el Estado y la garantía de 5 o 6 escaños en el Senado colombiano, el cual podrá asumir cualquier líder guerrillero que no tenga condena por delitos de lesa humanidad.

Este acuerdo de paz fue firmado por ambos bandos; sin embargo, entre los militantes del grupo guerrillero hay desacuerdos, así como en la población colombiano, por ello, antes del cumplimiento de estas condiciones, se realizará un plebiscito (consulta popular) los primeros días de octubre y, antes de ello, un congreso guerrillero.

En el congreso guerrillero, las FARC analizarán el acuerdo y decidirán si lo acatan o no. Esa será la decisión final. En tanto, el gobierno colombiano, someterá a consulta el mismo acuerdo de paz, donde los colombianos decidirán entre el sí o el no. El acuerdo de paz ya está firmado y eso no está en consulta, sino solo los acuerdos que -en caso ambos grupos se opongan- deberá ser modificado y sometido nuevamente a consulta.

Este es un punto histórico no solo para Colombia, sino también para Latinoamérica y el mundo, pues pocas organizaciones subversivas han logrado convertirse en partidos políticos. Si los colombianos aprueban los acuerdos, dentro de 5 o 10 años, las FARC podrían llegar al poder legítimamente y poner en práctica todo su pensamiento.

TERRORISMO EN LATINOAMÉRICA

Desde la revolución cubana a cargo de Fidel Castro y el “che” Guevara, desde el intento de adopción de ideologías políticas como el socialismo, comunismo, marxismo, leninismo, maoísmo, etc., la definición de terrorismo hasta el momento no ha sido unificada en América Latina, pero sí se podría hablar de grupos guerrilleros o subversivos.

Tal cual fue el proceso de independencia de América del Sur, el Perú fue el país más duro, donde se desataron las batallas más duras para la independencia de España y para la derrota del terrorismo. No hay otro país latinoamericano donde se hayan desarrollado más batallas que en el Perú.

¿TERRORISMO AL PODER?

Con la firma de paz de las FARC, lo más probable es que en algunos años esta organización pueda llegar al poder y dominar los destinos colombianos, tal como ocurrió en Cuba, Brasil y Uruguay. En Cuba, tras los inicios del fin del bloqueo de EE.UU., el guerrillero Raúl Castro sigue en el poder y muy posiblemente su sucesor también sea de su misma línea política.

En Brasil, la actual presidenta suspendida Dilma Rousseff también enarboló ideas de una guerrilla, motivo por el cual le tocó pasar varios años en prisión; sin embargo, años después, desde que se incorporó al movimiento de izquierda, pudo llegar a la presidencia.

Lo mismo sucedió con José “pepe” Mujica en la República Oriental del Uruguay, quien también a comienzos de su vida política enarboló ideas para ese entonces terroristas y fue encarcelado. Años después de su liberación, fue elegido presidente de ese país.

En el Perú, no hay una condición similar, pero sí algunos ejemplos, como la incorporación en la vida política de Yehude Simon Munaro, líder del Partido Humanista Peruano. Simon fue encarcelado también por tener ideas terroristas, pero años después de salir de prisión, fue elegido congresista y fue incluso Premier.

Pero tampoco hay algo comparado como las FARC, aunque en cada país, cada líder revolucionario llegó al poder; en Colombia, en caso las FARC lo hagan, habrá toda una organización guerrillera que lo haga, la cual no tendrá similitud con ninguna otra fuerza política. La única que podría igualarla ya tuvo varias frustraciones y está en el Perú, y tiene casi nulas sus posibilidades.

¿MOVADEF – SENDERO LUMINOSO?

El Perú fue (por decirlo así) el país donde se impuso la idea del comunismo más radical de América Latina, donde su líder, Abimael Guzmán Reynoso, confundió las ideas marxistas, leninistas y maoístas con ideas religiosas, tratando de endiosar al líder y someter al pueblo a su voluntad, situación que le fue adversa y le originó su caída.

Para los expertos, Sendero Luminoso nunca fue ni será un partido político porque no enarbola ideas políticas en pro del beneficio del país; más al contrario, fomenta la violencia, la masacre y la perpetuación en el poder de un solo líder casi de manera dogmática, donde aquel que no aceptara tal condición, debe ser eliminado.

Tan cruel fue Sendero Luminoso que incluso, al reclutar nuevos integrantes, los sometía al proceso de purificación, una especie de “bautismo” para que el individuo renuncie a toda creencia política y vuelva a nacer para someterse a la voluntad del líder supremo, tanto así que para demostrar su devoción, la muerte en batalla era una manera de demostrar su fidelidad y compromiso.

Sendero Luminoso no respetó a la clase política del Perú, no respetó a los empresarios opresores, no respetó al gobierno, y lo peor, no respetó a los campesinos ni a los citadinos; en pocas palabras, no respetó a nadie que esté en contra de Guzmán, por ello perdió la guerra, porque ya no tenían razón de ser ni por quién pelear.

En Colombia, las FARC fue un grupo unido, una organización fuerte que lo único que pedía era iguales condiciones y sumarse a la vida política del país; aunque causaron miles de muertes, ellos jamás violentaron a su propia gente, tal como sí lo hizo Sendero Luminoso; por eso, hoy se convierten en un partido político legítimo.

En el Perú, los rezagos de Sendero Luminoso aún están caminando y pretenden formar un partido político para integrarse a la vida política y social del país. La última intención se llama MOVADEF; sin embargo, este grupo no renuncia a la ideología de Sendero Luminoso, de utilizar la violencia para llegar al poder.