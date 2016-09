Escribe: Los Andes | Regional - 01:34h





El último miércoles, el director del programa de Titulación y Catastro Rural - DIRFO Puno, Hitler Lozano Gamarra, señaló a la prensa que nunca había sido intervenido por la policía conduciendo en estado etílico, la noche del martes 06 de setiembre.

Sin embargo, ayer tuvo que admitir que efectivamente fue intervenido por la policía, a bordo de una unidad vehicular. “Hemos llegado de Ilave, donde nos han agasajado, y cuando nos hemos retirado yo me encontraba al interior de una pollería, donde comienzan los problemas”, señaló.

Expresó que la policía lo intervino y le dijo que había chocado. “En eso los policías comienzan a pedirme tres mil soles, ‘o llamo a la prensa’, me dijeron, y yo no podía caer en eso y por eso me llevan hasta la comisaría”, agregó.

Finalmente, reconoció que la unidad vehícular estaba siendo conducida por el chofer Joel Yucra Mamani, quien también labora en la DIRFO. “Obviamente, reconozco que estaba mal, nunca he manejado el carro, el señor que me grabó quiso involucrarme y lo ha logrado”, culminó.