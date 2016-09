Escribe: RICHARD MAMANI | Regional - 03:46h





A pesar de que los gerentes de diferentes áreas no han podido solucionar los principales problemas de Juliaca, el alcalde de San Román, Oswaldo Marín Quiro, aseguró que les ha dado autonomía en sus acciones; no obstante ello, no estarían emitiendo informes.

“Ellos gozan de una independencia, nosotros tenemos que respetar esa independencia, pero no está de más solicitar un informe”, expresó el burgomaestre calcetero, al tiempo de señalar que tiene confianza en las acciones que vienen emprendiendo los gerentes de varias áreas.

La autoridad edil dio a entender que sus gerentes y funcionarios gozan de autonomía, como en el caso de Procuraduría Municipal, en los procesos de arbitraje con las empresas ejecutora y supervisora de la obra del drenaje pluvial, procesos sobre los que no informó detalles.

En otro momento, al ser consultado sobre la paralización del bypass de la salida Cusco, Marín Quiro ratificó que esta obra no tiene expediente técnico, y que existen retrasos en el reinicio de la misma debido a la falta de procedimiento técnicos, como la realización de un peritaje.

Cabe señalar que la referida obra se inició en la gestión del exalcalde David Mamani Paricahua, y que en ella se ha gastado más de 20 millones de soles del presupuesto, sin tener avances físicos; empero, sobre el tema de las denuncias, Marín Quiro evitó pronunciarse.

“Hay procedimientos que se tienen que cumplir, se han enviado varias cartas notariales a los responsables en la gestión pasada, no siempre responden inmediatamente, han respondido a una tercera y cuarta carta”, dijo sobre al expediente del bypass.