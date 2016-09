Escribe: RICHARD MAMANI | Regional - 01:24h



Fiscalía interviene comuna calcetera ante revelador audio

Tras la difusión de un audio que revela presuntos cobros indebidos a agentes de serenazgo municipal por parte de funcionarios ediles, de oficio fue intervenido el municipio de San Román, por parte del fiscal Tito Nieto Portocarrero, fiscal coordinador de la primera Fiscalía Corporativa de San Román.

Según dijo el representante del Ministerio Público, los implicados en el hecho serán citados hasta encontrar a los responsables del descuento a serenos; por ello, el fiscal llegó hasta la sede municipal para realizar las primeras diligencias que se empezó con el alcalde de Juliaca.

Durante su ingreso al municipio, informó que se investigará el caso, donde quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio, por ser funcionarios del Estado, podrían recibir una pena máxima de 8 años de prisión.

Minutos después, el fiscal informó que ya se dio inicio a las investigaciones, por lo que se procederá con citar a los implicados en el audio para de esta forma conocer la verdad sobre este terrible hecho que indignó a la opinión pública de la ciudad calcetera.

Por otra parte, la Fiscal de Prevención del Delito de San Román, Marifé Añasco Yánez, exhortó a los serenos a denunciar los descuentos irregulares, y mencionó que el caso podría pasar ante la Fiscalía de Anticorrupción de Funcionarios, por configurarse un ilícito penal.

“Como fiscal de Prevención del Delito, solo me queda exhortar a los funcionarios de las entidades públicas a no cometer ilícitos penales, y exhortar a los serenos a denunciar estos hechos, para que no vuelvan a repetirse, el audio es un elemento probatorio”, refirió la fiscal.