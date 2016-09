Escribe: Los Andes | Regional - 04:36h





Luego de que por tercera vez se postergara la audiencia con la autoridad edil, solicitada por pobladores del sector de Chilla para tratar sobre los terrenos y avances sobre las plantas de tratamiento de residuos sólidos, los pobladores expresaron su malestar por la falta de diálogo.

El dirigente de la zona, Claudio García Choqueluque, expresó su malestar por la consecutiva renuencia a informar sobre los avances para el cierre definitivo del botadero; asimismo, cuestionó la designación del nuevo gerente de Servicios Públicos, por no ser especialista en el tema.

La audiencia en la que participará el nuevo gerente de Servicios Públicos, el gerente municipal y el alcalde del municipio de San Román, fue postergada para el 5 de julio a las 9 de la mañana, donde los pobladores pedirán explicaciones sobre la planta de tratamiento de residuos sólidos.

García Choqueluque, finalmente, cuestionó la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano, alegando que no está consolidado, pues no se dio la participación de la población, y espera la publicación del plan, pues en Chilla ya no puede construirse la nueva planta de tratamiento de aguas residuales.