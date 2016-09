Escribe: RICHARD MAMANI | Regional - 02:24h





En medios locales se difundió el segundo audio que evidenciaría el cobro de cupos de 70 soles a los trabajadores de la Subgerencia de Serenazgo Municipal; en el material se escucha a un supervisor de grupo la exigencia del pago del 100% de las comisiones, y la amenaza del despido si no se cumple el pago.

“Hoy hemos quedado para me alcancen el 100% de las consignas (descuento), los otros grupos ya han alcanzado, solo este grupo se está quedando, el que no quiere darme puede ir a la Subgerencia para conversar, mañana ya no está formando ese personal que no me da”, se escucha en el audio.

Frente a estas denuncias que se iniciaron hace días atrás, el gerente municipal Ismael Rodríguez Apaza, aseguró que se investigará a los implicados con procesos administrativos, pues estaría prohibido hacer descuentos y cobro de cupos a los trabajadores ediles.

En otro momento, indicó que si se llegan a comprobar estos cobros se sancionará drásticamente a los funcionarios que resulten involucrados; en el caso debe intervenir la Procuraduría Municipal, así como el Ministerio Público.

Por su parte, el regidor Nilton Apaza Granuele, frente a las reiteradas denuncias, señaló que pedirá en sesión de consejo la reestructuración total del personal de la Subgerencia de Serenazgo Municipal, pues dijo que no puede permitirse ese tipo de hechos en el municipio.

Planteó que esta reestructuración del personal del área de serenazgo se dé en un plazo de 15 a 20 días, y refirió que de ser necesario debería destituirse a los efectivos de serenazgo y funcionarios que están implicados en el cobro de cupos como condición para laborar.