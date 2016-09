Escribe: Los Andes | Regional - 03:24h





Empresarios de diferentes medios de comunicación de la provincia de San Román sostuvieron una charla informativa con representantes del MTC, donde abordaron diferentes temas como señales piratas, licencias de funcionamiento, radiaciones ionizantes y no ionizantes, requisitos técnicos, legales, económicos, entre otros.

La actividad estuvo organizada por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. El director de Control y Supervisión de Comunicaciones del MTC, Miguel Ángel Arce Trujillo, dijo que se viene dando este primer paso de acercamiento con los empresarios de medios de comunicación.

La ciudad de Juliaca está hace bastante tiempo interferida por señales no autorizadas y está fuera de su frecuencia, no cumpliéndose con las condiciones técnicas como pozo de tierra, las antenas no tienen un patrón adecuado dentro de la ciudad; se busca que todo eso se corrija, dijo el funcionario.

Finalmente, dijo que de manera conjunta se debe enfrentar la ilegalidad de los medios informales. “Verificamos el cumplimiento de las autorizaciones de radio y televisión y de las empresas móviles”, sostuvo.