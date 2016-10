Escribe: Los Andes | Regional - 03:10h



Médicos se van de Puno por el clima y baja remuneración

Nuestra región carece de galenos especialistas por dos motivos, principalmente: el clima y la baja remuneración. Así lo reveló el decano de Colegio de Médicos - Consejo Departamental Puno, Dante Ramos Tello, precisando además que Puno adolece del 70% de médicos y especialistas necesarios.

Sostuvo que el déficit de médicos trae como consecuencia la falta de cobertura, lo que perjudica a varios sectores de la población. No obstante ello, dijo que la Dirección Regional de Salud (Diresa) está trabajando, a pesar de estas limitaciones, para reducir las enfermedades.

“Nos faltan como 70% de médicos y especialistas para poder reducir diversas enfermedades, como la anemia, y evitar también las muertes maternas, que tanto nos afectan a los puneños”, comentó.

De otra parte, pidió que dejen trabajar al menos un año al titular de la Diresa, Percy Miranda, para poder evaluarlo, pues a su criterio, mientras no cumpla ese periodo de tiempo al frente de esa institución, no se le puede pedir que rinda cuentas, por ejemplo, de si se redujeron o no lo índices de anemia.