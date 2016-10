Escribe: Los Andes | Regional - 00:56h





El alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Iván Flores Quispe, admitió que no inaugurará ninguna obra de envergadura por el 348 aniversario de fundación española de la Ciudad Lacustre, lo cual se celebrará el próximo 4 de noviembre.

No obstante ello, sostuvo que inaugurará algunas obras que está ejecutando actualmente, pero no llegó a mencionar cuáles, y cuando se le preguntó sobre cuántas obras de impacto provincial entregará a la población, no pudo responder.

Flores Quispe, sin embargo, anunció que empezará la ejecución de algunos proyectos de inversión, como la construcción de la Costanera Sur, reparación y restauración del proyecto Lago, entre otros, sin mencionar cuánto será el presupuesto que demandarán estas obras.

En tanto, el regidor de oposición Rolando Bernedo, señaló que si no serían por las obras que se están ejecutando en convenio con Trabaja Perú, Iván Flores no podría inaugurar ninguna obra en el aniversario, y ahí sí que su gestión sería calificada como un desastre por la población.