Escribe: Samuel Álvarez Enríquez | Regional - 10:06h





Dentro de la intelectualidad puneña, teniendo en cuenta la presencia y acciones en beneficio del desarrollo histórico-cultural del altiplano peruano, para nosotros y el resto de compoblanos, así como para los cultores y defensores de la cultura puneña, la figura del pintor Carlos More Barrionuevo representa actualmente el conocimiento y reconocimiento de valores, y no solo en el interior del país, sino en las lindes de las fronteras nacionales e internacionales.

No obstante ello, en épocas pasadas, él, a diferencia de los otros integrantes de la familia More Barrionuevo, era poco conocido. En efecto, solamente eran mencionados y reconocidos por su proficua labor intelectual los hermanos Ernesto y Federico, ampliamente distinguidos en el ambiente cultural del país, faltando mencionarlos y reconocerlos todavía a Gonzalo y Carlos. Sin embargo, gracias a una de las actividades últimas realizadas en la ciudad de Huancané y las Comunidades de Huancho-Lima y Mañaquita (esta última más conocida como el “Rincón de More”, aunque sin mayor retentivo, pues está quedando en el anonimato), Carlos fue reconocido como se merece. En ambos lugares, los asistentes y visitantes ofrecieron sendos homenajes y recitales poéticos; al pie de su sepultura, dedicados al último de los More Barrionuevo, Carlos; y homenaje desde Huancané a la memoria del poeta universal, César Abraham Vallejo Mendoza.

El día 22 de setiembre pasado, otro local utilizado por los asistentes fue el auditorio de usos múltiples del Instituto Superior Pedagógico Público de Huancané, donde presentaron sus novísimos libros publicados los poetas José Luis Ayala y Jorge Flores-Aybar, ante la presencia del afamado grupo musical huancaneño “Los Chiriwanos”. Una gran actividad de raigambre promovida una vez más por el inquieto promotor cultural, poeta y maestro, Fernando Chuquipiunta Machaca, en el tour literario: “Palabra que trae el Viento” realizado en ocasión de recordar el CLXXXIX aniversario de la provincia de Huancané, con su capital del mismo nombre. Así, fuimos llevados a reconocer y conocer más de la Comunidad de Huancho-Lima, el lugar preciso donde ocurrió el accidente vehicular que cegó la vida de quien fuera aquel otro de los hermanos More Barrionuevo, muy bien asentados en nuestras tierras, efectuando labor similar muchos de los intelectuales puneños han sabido plasmarlas, denotando cualidades innatas, sobresaliendo notoriamente, como así lo hicieran también en el tiempo que les tocó morar aquí, a aquellos reconocidos intelectuales con el palpitante corazón puneño en los ámbitos nacional e internacional, faltando en este caso renombrarlo al artista Carlos More, del que nos ocupamos, motivo del presente.

Al decir de varios intelectuales huancaneños, que han seguido y perseguido la búsqueda de sus datos polifacéticos, en que destaca el Maestro e Intelectual, de haber publicado más de setenta libros de variados títulos, José Luis Ayala Olazábal (Huancané 1942): “Carlos More Barrionuevo fue el menor y el último de los hermanos de los cuatro de la familia More Barrionuevo, del mismo que todavía la crítica y la historia no han hecho conocer casi nada de la actividad cultural desarrollada por este intelectual”.

Para nosotros, Carlos More amó mucho a nuestra tierra y plasmó su creatividad y sabiduría en sendos cuadros y murales de pintura que acaso en la actualidad nos son necesarísimos desempolvarlos y hacerlos conocer. En el periodo que vivió, sus trabajos pictóricos fueron el modelo de la pintura puneña en avance como parangón al desarrollado en otros lares, sirvieron de molde para encumbrar en esta manifestación a nuestra región en momentos de su presentación ante el mundo, aún en los culminantes del desarrollo de la cultura puneña lleno de matices y sus valores representativos, como en el presente caso.

Según Ayala, el hermano Carlos de su estada en el Altiplano vivió y cultivó el arte pictórico en la hermana provincia de Moho de incumbencia regional y nacional; internacional también, viviendo en París junto al vate universal César Abraham Vallejo Mendoza (Huamachuco, La Libertad, 1894 – París, 1938) y en los viajes que realizaba entre Huancané y Moho, respectivamente, el 26 de enero del año 1944, en accidente de tránsito trasladándose en dicha ruta, falleció fruto de aquel, cuyos restos descansan en el mismo lugar, quedando a la fecha, sólo una plaqueta de piedra, aludiendo el nombre de este maestro, más conocido en Europa que en el mismo interior de nuestra patria y la región. Empero, la visita efectuada al mismo lugar de su sensible deceso y descansar sus restos en el lugar del accidente; es algo especial, nos ha quedado que, en un futuro no lejano, pueda erigirse un monumento o un parque, para que teniendo en cuenta la fecha de su sensible deceso y nacimiento sea recordado no sólo por huancaneños y moheños, sino puneños, peruanos y todos, amantes del desarrollo cultural, mejor, de la pintura puneña en todo tiempo, como modelo innato de creatividad, ejemplo para futuras generaciones y parangón con la serie de pintores puneños y nacionales, marcando historia.